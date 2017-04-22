المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.