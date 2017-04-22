[22/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :
عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بمنهجية برنامج الجودة للمرافق الصحية، نظمها مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل البرنامج اليمني الألماني لتعزيز النظام الصحي.
هدفت الورشة إكساب عدد من مسئولي المرافق الصحية ومسئولات الصحة الإنجابية ومدراء مكاتب الصحة بمديريات جحانة وأرحب وبلاد الروس وسنحان وهمدان معارف حول منهجية برنامج الجودة للمرافق الصحية المتقدمة للدخول في البرنامج.
وتستهدف الورشة مستشفيات الشهيد الدرة بجحانة و 22 مايو بضلاع همدان ووعلان بلاد الروس وعومرة بأرحب ومركز قاع القيضي بسنحان.
وأشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر صالح ومدير الصحة الإنجابية بالمحافظة الدكتور جمال صوفان إلى أهمية البرنامج للمساهمة في وضع المعالجات للمرافق الصحية وخلق فرص عمل جديدة للتدريب وتطوير المنهجية.
حضر الورشة من البرنامج اليمني الألماني صالح البعداني ورشاد مقبل.
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