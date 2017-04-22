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توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي شؤون المغتربين والتعليم الفني
[22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


وقعت وزارة شئون المغتربين ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل العمالة اليمنية في بلدان الإغتراب .

تهدف المذكرة التي وقعها وزير شؤون المغتربين محمد سعيد المشجري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، إلى إيجاد حلول لرفع مكانة وقدرة العامل اليمني المغترب في أسواق العمل الخارجية والتدريب والتأهيل النوعي لهم وفق المهن التي يرغبون العمل فيها.

وتطرقت المذكرة إلى العمل المشترك بين الوزارتين لإعداد الخطط والبرامج لتأهيل وتدريب المغتربين في المهن التي لديهم خبرات فيها ومنحهم شهادة تحقيق المهنة في المجالات التي لديهم خبرة فيها.

وفي الإفتتاح أكد وزير شؤون المغتربين حرص الوزارة على الإهتمام بالمغتربين بإعتبارهم أحد أهم روافد الإقتصاد الوطني .. مشيراً إلى حجم المعاناة والمصاعب التي يتعرضون لها في بلدان الإغتراب.

فيما أكد وزير التعليم الفني أن العامل اليمني المغترب سيجد كل التسهيلات والرعاية من خلال الدورات التدريبية والتأهيل لهم في المجالات والمهن التي يرغبون العمل فيها وكذا منحهم شهادات تحقيق المهنة التي تمكنهم من العمل في أسواق العمل الخارجية.

حضر التوقيع نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي والوكيل المساعد لوزارة التعليم الفني لقطاع الجودة المهندس سعيد الخليدي ووكيل وزارة شؤون المغتربين لقطاع التخطيط والإستثمار إبراهيم الحمدي والوكيل المساعد لقطاع التخطيط أحمد عبده قائد والوكيل المساعد لقطاع الجاليات والرعاية علي المعمري.

سبأ
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