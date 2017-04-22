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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 07:55:05م
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إلتحام مركبة الشحن الفضائية الصينية (تيانتشو-1) بالمختبر (تيانغقونغ-2)
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إلتحام مركبة الشحن الفضائية الصينية (تيانتشو-1) بالمختبر (تيانغقونغ-2)
[22/أبريل/2017] بكين – سبأ :


أعلن مركز المراقبة الفضائي في بكين عن إكمال عملية إلتحام مركبة الشحن الفضائية الصينية (تيانتشو-1) بالمختبر الفضائي (تيانغقونغ-2) في المدار في تمام الساعة 12:23 من بعد ظهر اليوم السبت.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان عملية الالتحام تعد الأولى والتي تتم بين المركبة الفضائية والمختبر الفضائي.

واوضحت ان مركبة الشحن الفضائية (تيانتشو-1) تعتبر أول مركبة فضائية صينية من نوعها وتم إطلاقها مساء يوم الخميس الماضي من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد .

واضافت ان عملية الاقتراب من المختبر الفضائي (تيانغقونغ-2) بدأت بشكل أوتوماتيكي في الساعة 10:02 صباح اليوم، كما أجرت اتصالاً مع المختبر الفضائي في الساعة 12:16 من بعد ظهر اليوم.

واشارت الوكالة الى ان (تيانتشو-1) ستعود للاتحام مجدداً مع (تيانغقونغ-2) لمرتين إضافيتين.

وتهدف الصين لبناء محطة فضائية دائمة يتوقع أن تبقى في الفضاء لعشر سنوات على الأقل، فيما تعتبر رحلة سفينة الشحن الفضائية شديدة الأهمية نظراً لدورها كمساعد للحفاظ على المحطة الفضائية.

سبأ
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