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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 07:55:05م
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وقفة احتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة تندد باستمرار العدوان والحصار
[22/أبريل/2017] ريمة – سبأ:


نظم طلاب وطالبات ومعلمو مدرسة السلام الأساسية في بني حسن بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بالجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير مقدراته وممتلكاته العامة والخاصة.

وندد المشاركون بالصمت الدولي المخزي إزاء الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان والتي تتنافى مع المواثيق والأعراف والقانون الدولي الإنساني.

ودعا طلاب وطالبات ومعلمو مدرسة السلام كافة أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وما يرتكبه من جرائم وحشية بحق اليمنيين.

سبأ
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