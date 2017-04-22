وقفات إحتجاجية في عدد من مدارس المحويت تندد بإستمرار العدوان





نظمت عدد من المدارس الأساسية والثانوية بمديريات شبام كوكبان وملحان وبني سعد بمحافظة المحويت اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



واستنكر المشاركون في الوقفات التي حضرها قيادات مكاتب التربية بالمديريات والمعلمين والتربويين الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والتي يندى لها جبين الإنسانية .



وأشاروا إلى المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني جراء إستمرار العدوان والحصار على الموانئ والمطارات والمنافذ ومنع دخول الدواء والغذاء مما أدى إلى تفشي الأمراض وزيادة معانات المواطنين الإنسانية.



وناشد طلاب مدارس المحويت أحرار وشرفاء العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية التضامن مع الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب إبادة جماعية من قبل قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ أكثر من عامين.



ونددوا بتخاذل المنظمات الدولية وصمتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وحصار وتدمير لمقدرات البلاد.

سبأ [22/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ