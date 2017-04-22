تحضيرية ذكرى الشهيد القائد حسين الحوثي تدعو للإحتشاد صباح غد لإحياء الذكرى السنوية [22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دعت اللجنة التحضيرية للذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، جماهير الشعب اليمني إلى الإحتشاد صباح غد الأحد في الفعالية المركزية التي ستقام إحياء لهذه الذكرى السنوية في صالة الإرصاد الجوية بالعاصمة صنعاء.



وأكدت اللجنة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة في الفعالية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد بإعتباره قائدا ورمزا وملهما للأحرار، استنهض ما في الأمة من قوة ومن مشتركات جامعة لمواجهة قوى الطغيان التي تقودها أمريكا وإسرائيل.



وأشارت اللجنة إلى ما جسده فكر ومشروع الشهيد القائد المنبثق من القرآن الكريم والذي بات يمثل مشروع للأمة الإسلامية بأسرها، في إعادة مكانتها وكرامتها بين شعوب العالم.



وذكر البيان أن الفعالية تأتي في إطار التعرف على سيرة حياة مؤسس المسيرة القرآنية والإعتزاز بقيم الصمود وإنتهاج ثقافة القرآن والثورة ضد الظلم والفساد الذي انتهجه الشهيد القائد حسين الحوثي خلال مسيرة حياته.

سبأ