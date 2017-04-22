الاتحاد الدولي للتنس يحقق مع كابتن منتخب رومانيا للعبة السيدات [22/أبريل/2017] لندن – سبأ:

بدأ الاتحاد الدولي للتنس تحقيقاً مع كابتن المنتخب الروماني للعبة للسيدات إيلي ناستاسي بعد مزاعم عن إطلاق المصنف الأول على العالم سابقاً تصريحات عنصرية ضد لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز.



وذكرت وكالة انباء رويترز ان ناستاسي (70 عاماً) سمع وهو يتحدث لأحد أفراد فريقه خلال قرعة كأس الاتحاد لفرق السيدات في مدينة كونستاتنا الرومانية امس الجمعة عن طفل سيرينا.



ونقل عنه قوله "دعونا ننتظر ونرى كيف سيكون لون الطفل.. هل سيكون لون الشيكولاتة بالحليب؟".



وترتبط سيرينا التي أكدت حملها عبر متحدثة رسمية يوم الأربعاء الماضي، بخطيبها اليكسيز اوهانيان المؤسس المشارك لموقع ريديت للتواصل الاجتماعي وهو أبيض البشرة.



وقال الاتحاد الدولي للتنس اليوم السبت أنه بدأ التحقيق في تصريحات ناستاسي .. مؤكداً في بيان "الاتحاد الدولي للتنس لا يتساهل مع أي نوع من التصريحات أو التصرفات التي تنم عن عنصرية أو تمييز".



وجاء في البيان "نعلم بالتصريحات التي يزعم أن أطلقها كابتن منتخب رومانيا ايلي ناستاسي وبدأنا على الفور تحقيقاً حتى يتسنى لنا الإطلاع على حقائق الوضع كاملة قبل اتخاذ أي إجراءات".

