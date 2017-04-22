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المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو
قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.
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  رياضة
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو
[22/أبريل/2017] القاهرة - سبأ:
قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.

  ويخوض منتخب اليمن الأول حالياً معسكراً خارجيا في العاصمة المصرية القاهرة بدأ في 9 ابريل الجاري استعداداً لمواجهة منتخب النيبال في 13 يونيو القادم ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 وذلك في إطار المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي الفلبين وطاجيكستان.

 وأوضح باشنفر رئيس بعثة المنتخب الوطني أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة المباراة في13 مايو القادم، مشيرا إلى أن المنتخب سيخوض قبلها بأربعة أيام مباراة ودية مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة.

 وأكد أن الاتحاد العام لكرة القدم يسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من المباريات الودية للمنتخب تنفيذاً لبرنامج المدير الفني للمنتخب الأول، المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو.

 وفي ما يتعلق بالمعسكر الحالي للمنتخب الوطني في القاهرة قال النائب الأول لرئيس الاتحاد: "المعسكر يسير بشكل جيد ووصل للأسبوع الثالث، ونحن في قيادة الاتحاد نحاول توفير الأجواء المناسبة للمنتخب وإعداده الإعداد الأمثل بغية الفوز في المباراة القادمة أمام منتخب النيبال والتي ستقربنا أكثر من خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة لنهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخ منتخب اليمن".

  يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب الفلبين، وذلك بعدما فاز على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة في 28 مارس الماضي في أولى جولات التصفيات التي يتأهل منها للنهائيات الآسيوية أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست.
سبأ
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