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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 06:54:29م
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السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
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  اقتصاد
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
[22/أبريل/2017] واشنطن – سبأ:
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه عقب مشاورات مع الرئيس ترامب فإنها لن تخفف العقوبات الاقتصادية على روسيا، وذلك رداً على الشركات التي تسعى لاستئناف عملها في ذلك البلد.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان تقارير افادت بأن إكسون موبيل والتي تعد أكبر شركة للنفط في العالم قد سعت لإستثنائها من العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا عام 2014م، بسبب شبة جزيرة القرم والنزاع في أوكرانيا.

ولدى شركة موبيل مشروعات مشتركة مع شركة النفط الروسية (روس نفط) في البحر الأسود، وبحر كارا القطبي ومنطقة سيبيريا، وهي مشروعات ستمثل جزءً مهما من النمو المستقبلي للشركة الأمريكية.

وأجبرت إيكسون موبيل، ومقرها تكساس على وقف أعمال التنقيب عن النفط في روسيا بعد فرض العقوبات.
سبأ
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