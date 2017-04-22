وكيل محافظة الحديدة يكرم المعلمين بمدرسة العروبة الأهلية بمديرية الحوك [22/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

كرم وكيل محافظة الحديدة المساعد هاشم العزعزي المعلمين والمعلمات المبرزين للعام الدراسي 2016- 2017م بمدرسة العروبة الأهلية.



وفي التكريم أشار الوكيل العزعزي إلى أهمية المعلمين والمعلمات لتحفيزهم في بذل مزيد من الجهود لتربية وتعليم الطلاب والطابات .. مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات مشاعل النور للأجيال.



ودعا إلى إستمرار صمود المعلمين في مواجهة العدوان والذي لا يقل أهمية عن الصمود في جبهات الشرف والبطولة والعزة للدفاع عن الوطن وإفشال مخططات العدوان الإجرامية.



فيما أشاد مدير الإدارة التعليمية بمديرية الحوك إبراهيم عييد بدور قيادة مدرسة العروبة التي ساهمت بصورة إيجابية في إستمرار العملية التعليمية وتركت أثر على مستوى المديرية والمحافظة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



وكانت مديرة المدرسة صباح مكي أشادت بمستوى تفاعل قيادة المحافظة ومشاركتها للمعلمين والمعلمات فرحتهم بهذا التكريم .. مستعرضة أنشطة وبرامج المدرسة خلال العام الدراسي الجاري وما حققته من مراكز متقدمة في الأنشطة الثقافية والمنهجية والرياضية على مستوى المديرية والمحافظة.



تخلل الحفل بحضور عدد من القيادات التربوية والشخصيات الإجتماعية، فقرات فنية لزهرات المدرسة.



وفي ختام الحفل كرم الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة ومدير إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة خالد حسن زيد ومدير الإدارة التعليمية المعلمين والمعلمات بالشهادات التقديرية والجوائز العينية.



كما تم تكريم عددا من القيادات التربوية بالمحافظة والمديرية والتي أسهمت في إنجاح العملية التعليمية خلال العام 2016م – 2017م .

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