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مسيرة الخبز الشعبية الراجلة تصل مديرية باجل بمحافظة الحديدة
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مسيرة الخبز الشعبية الراجلة تصل مديرية باجل بمحافظة الحديدة
[22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
وصل المشاركون في مسيرة الخبز الشعبية الراجلة عصر اليوم مديرية باجل محافظة الحديدة بعد أربعة أيام من إنطلاقهم من العاصمة صنعاء، حيث كان في استقبالهم عدد من وكلاء وقيادات السلطة المحلية بالحديدة.

وأشاد رئيس اللجنة التحضيرية للمسيرة شفيع ناشر بالتفاعل الإيجابي للمستقبلين للمشاركين في المسيرة بمديرية باجل وفي المقدمة وكلاء وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة.

وأكد أن معنويات المشاركين في المسيرة عالية والزخم الشعبي يتضاعف مما يؤكد تحقيق أهداف المسيرة في تطلعات الشعب اليمني وفي مقدمتها رفع الحصار وإيقاف العدوان .. داعياً في الوقت ذاته أبناء الحديدة إلى الإحتشاد في مديرية المراوعة غدا الأحد.

فيما طالب الناطق الرسمي لمسيرة الخبر الراجلة منذر الأصبحي، المنظمات الدولية بالقيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب اليمني وما يعانيه من عدوان وحصار جائر.

وناشد الأصبحي أحرار العالم بالضغط على الحكومات لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي يمر بأزمة إنسانية تتضاعف يوميا جراء إستمرار العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وكانت مسيرة المشاعل والشموع التي تأتي ضمن مسيرة الخبز الشعبية إنطلقت مساء أمس من منطقة خميس بني سعد بإتجاه مديرية باجل، متجهين إلى محافظة الحديدة في رسالة إلى العالم للتضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض للتجويع وحرب الإبادة الجماعية الممنهجة من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

يذكر أن مسيرة الخبز الشعبية الراجلة انطلقت الأربعاء الماضي من أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء متوجهة إلى محافظة الحديدة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة .. لا لتجويع الشعب اليمني .. لا للإبادة الجماعية " .
سبأ
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