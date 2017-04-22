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تدشين توزيع ألف و600 شتلة زراعية على أربعين مزارعة بمديرية السياني بإب
[22/أبريل/2017] إب – سبأ:


دشنت مؤسسة خديجة للتنمية توزيع ألف و600 شتلة زراعية لأربعين مزارعة بمديرية السياني بالتعاون مع مكتب الزراعة بالمحافظة وجمعية الثقة وتمويل منظمة الأوتشا.

تشمل الشتلات الزراعية ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي والأنشطة الزراعية الذي تنفذه مؤسسة خديجة بمديريتي يريم والسياني، أشجار الخضار من الطماط والخيار والباذنجان والبيبار والتى تم زراعتها بإشراف خبراء زراعيين من مكتب الزراعة.

وأكد مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الرصاص أن هذا المشروع الزراعي بدأ قبل فترة من خلال اختيار مواقع الغرس للشتلات وتحديد الفئة المستهدفة من المزارعين وهم الأقل دخلا والأكثر احتياجا ومن توجد لديهم أماكن زراعية ملائمة لزراعة الخضار.

وأشار إلى أن هذه تجربة مؤسسة خديجة ومكتب الزراعة بدعم الأوتشا خطوة إيجابية سيتم تعميمها على مختلف مديريات المحافظة.

فيما أشار مدير عام مديرية السياني وائل أبو رأس إلى أن السلطة المحلية تسهم في تعزيز الناتج المحلي للمديرية في المجال الزراعي .. مشيدا بدور عدد من المؤسسات العاملة والفاعلة بالمديرية في هذا الجانب.

وأكد احتياج مديرية السياني إلى مزيد من الدعم الغذائي بحسب بيانات النازحين والمجتمع المستضيف .

من جانبه أشار مدير مشروع الأمن الغذائي بمؤسسة خديجة عبد الرحيم العقاب إلى أن المشروع يشمل توفير الغذاء للنازحين بمديريات يريم والسياني ودعم الأمهات المرضعات والحوامل والأطفال وكذا تدريب أربعين مزارعة بمديرية السياني على مهارات الزراعة وطرق الري والتسميد والحفاظ على الخضروات لمواجهة إشكاليات سوء التغذية بين أفراد الأسرة.

حضر التدشين مستشار الاتصال بالصندوق الإنساني للأمم المتحدة الأوتشا أحمد بن لسود وعدد من مسئولي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومكتب التخطيط التعاون والدولي وأمين عام محلي المديرية أحمد الوائلي.

سبأ
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