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الصين تؤكد أهمية الحوار لحل قضية الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية
[22/أبريل/2017] بكين – سبأ :


أكدت الصين اليوم الجمعة على أهمية الحوار لحل قضية شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أدان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً مؤخراً .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين ما تزال ملتزمة بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكوية، والحفاظ على السلام والاستقرار وحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات .

واضاف المتحدث "ان الصين تؤكد دائماً على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية بطريقة شاملة ومتوازنة، ما يتطلب من جميع الاطراف المعنية السعي من اجل تحقيق حل سلمي للقضية في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار والتشاور".

ويأتي ذلك بعدما طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي امس الاول كوريا الشمالية بالتوقف الفوري عن القيام بأفعال تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تحظر عليها اطلاق صواريخ واجراء تجارب نووية .

واشار المتحدث الصيني في هذا الصدد الى أن البيان الصحفى الصادر عن مجلس الأمن أعرب عن معارضته لإطلاق الصواريخ وأكد مجدداً موقفه من حل المشاكل عن طريق الحوار .. داعياً كل الأطراف الى الامتناع عن القيام بالأفعال التي تؤدي الى تصعيد التوترات الاقليمية .

سبأ
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