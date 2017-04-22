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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 06:24:03م
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محافظ البيضاء يكرم الفائزين بسباق ''رياضيون ضد العدوان'' لاختراق الضاحية في رداع
[22/أبريل/2017] البيضاء – سبأ:


نظم قسم التربية الرياضية بكلية التربية والعلوم برداع جامعة البيضاء، اليوم، سباق لاختراق الضاحية تحت شعار "رياضيون ضد العدوان" بمشاركة عدد كبير من الطلاب والشباب من الكلية والمدارس والأندية وفي مختلف الفئات العمرية.

وفي ختام السباق الذي انطلق من نقطة لمسان وصولاً إلى كلية التربية والعلوم برداع كرم محافظ البيضاء علي محمد المنصوري ورئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر الزريقي الفائزين بالمراكز الأولى للسباق.

حيث أحرز الطالب صديق العقري من قسم التربية الرياضية بكلية التربية والعلوم برداع المركز الأول، وجاء ثانيا حسين ضيف الله كريش من ثانوية جمعان المحورية، وحل زميله أصيل السماوي في المركز الثالث، فيما حصل على المركز الرابع أحمد حسين مثنى من قسم التربية الرياضية بكلية التربية والعلوم برداع، ونال المركز الخامس عبدالرحمن الرصاص من ثانوية جمعان.

حضر السباق الذي تم خلاله تكريم المنظمين والمساهمين في إنجاحه، مدير عام مكتب المالية بمحافظة البيضاء ناصر المنصوري، ومدير عام مديرية ولد ربيع محمد العيدروس، وعميد كلية العلوم الإدارية برداع الدكتور حفظ الله الصباحي وعدد من مسؤولي المحافظة.

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