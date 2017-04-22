رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنسحاب العاصمة الارجنتينية من سباق إستضافة دورة الألعاب الأمريكية في 2023م





أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية جيراردو ويرتين عن انسحاب عاصمة بلاده بوينس أيرس من السباق على استضافة دورة الألعاب الأمريكية في 2023م ودراسة طلب جديد لاستضافة الدورة بعد ذلك بأربعة أعوام.



ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم السبت عن ويرتين قوله في تصريحات صحافية أن بوينس أيرس والتي ستستضيف أولمبياد الشباب في العام المقبل انسحبت من المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأمريكية لأسباب مالية.



وبانسحاب عاصمة الأرجنتين تبقى سانتياجو عاصمة تشيلي المدينة الوحيدة الراغبة في استضافة الدورة الأمريكية التي تقام كل أربعة أعوام في 2023م.



وعن خطط بلاده المستقبلية قال ويرتين "أود أن تتقدم الأرجنتين بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2032م لكن تفكيري الآن يتركز على دورة الألعاب الأمريكية في 2027م".



فيما نقلت صحيفة لاناسيون واسعة الانتشار عن ويرتين قوله ان "الميزانية المطلوبة لتنظيم دورة الألعاب الأمريكية هي 650 مليون دولار وهو مبلغ هائل بالنسبة للأرجنتين في الوقت الحالي".



وينتظر ان تقام دورة الألعاب الأمريكية المقبلة في ليما عاصمة بيرو في 2019م، بعدما أقيمت أخر نسخة من الدورة في تورونتو الكندية في 2015م.



وسبق للأرجنتين استضافة الدورة الأمريكية مرتين في العاصمة في 1951 وفي مار ديل بلاتا في 1995م.

سبأ [22/أبريل/2017] بيونس أيرس – سبأ :سبأ