محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يكرم الطلاب الأوائل والمبرزين بمدراس مدينة رداع





نظم مكتب التربية بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم حفل تكريمي للطلاب الأوائل والمتفوقين في المسابقات العلمية والأنشطة الثقافية والرياضية بمدراس مدينة رداع.



وفي التكريم أكد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري أن إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، يعد في حد ذاته صمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



وثمن جهود وتضحيات المعلمين ودروهم الفاعل في إنجاح العملية التعليمية في عموم مدراس المحافظة .. مشيرا إلى أن التعليم يعتبر أساس تقدم وتطور الشعوب والحضارات .



وقال " بالتعليم يتغلب المجتمع على ثقافة الجهل وبناء السواعد التي تحمي الوطن وتدافع عن كرامته وأمنه واستقراره وسيادته ".. لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعطي التعليم أولوية واهتمام خاص .



وشدد المحافظ المنصوري على أهمية التنسيق بين مختلف شركاء العملية التعليمية لإستمرار التعليم وإنجاح العام الدراسي الجاري .. مثمنا الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .



وقدمت خلال الحفل التكريمي فقرات إنشادية وقصائد شعرية.



وفي ختام الحفل كرم محافظ البيضاء ومعه رئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر الزريقي وعدد من المسئولين أوائل الطلاب والمبدعين والمبرزين في مختلف الأنشطة بمدراس مدينة رداع بالشهادات التقديرية والميداليات تشجيعها على بذل العطاء في التحصيل العلمي.

سبأ [22/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:سبأ