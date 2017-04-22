ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 06:24:03م
رئيس المجلس السياسي يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية بمديريات حجة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمحافظة حجة الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية في مديريات المحافظة والشخصيات الإجتماعية، الذي شهدته المحافظة في الصالة الرياضية المغلقة..
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
تسعة ملايين ريال إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء
بلغت إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الحالي تسعة ملايين و323 ألف ريال.
المدير المالي لصندوق رعاية النشء والرياضة: العدوان تسبب في تراجع الإيرادات إلى النصف
أكد المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة عفيف المخلافي أن العدوان الغاشم على اليمن وحصاره الجائر تسبب بتراجع كبير في إيرادات الصندوق بلغت نحو 50 بالمائة.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع ألف و600 شتلة زراعية على أربعين مزارعة بمديرية السياني بإب
الصين تؤكد أهمية الحوار لحل قضية الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية
محافظ البيضاء يكرم الفائزين بسباق ''رياضيون ضد العدوان'' لاختراق الضاحية في رداع
تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية نحو 97 نقطة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ البيضاء يكرم الطلاب الأوائل والمبرزين بمدراس مدينة رداع
[22/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:


نظم مكتب التربية بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم حفل تكريمي للطلاب الأوائل والمتفوقين في المسابقات العلمية والأنشطة الثقافية والرياضية بمدراس مدينة رداع.

وفي التكريم أكد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري أن إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، يعد في حد ذاته صمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .

وثمن جهود وتضحيات المعلمين ودروهم الفاعل في إنجاح العملية التعليمية في عموم مدراس المحافظة .. مشيرا إلى أن التعليم يعتبر أساس تقدم وتطور الشعوب والحضارات .

وقال " بالتعليم يتغلب المجتمع على ثقافة الجهل وبناء السواعد التي تحمي الوطن وتدافع عن كرامته وأمنه واستقراره وسيادته ".. لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعطي التعليم أولوية واهتمام خاص .

وشدد المحافظ المنصوري على أهمية التنسيق بين مختلف شركاء العملية التعليمية لإستمرار التعليم وإنجاح العام الدراسي الجاري .. مثمنا الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .

وقدمت خلال الحفل التكريمي فقرات إنشادية وقصائد شعرية.

وفي ختام الحفل كرم محافظ البيضاء ومعه رئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر الزريقي وعدد من المسئولين أوائل الطلاب والمبدعين والمبرزين في مختلف الأنشطة بمدراس مدينة رداع بالشهادات التقديرية والميداليات تشجيعها على بذل العطاء في التحصيل العلمي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين توزيع ألف و600 شتلة زراعية على أربعين مزارعة بمديرية السياني بإب
محافظ البيضاء يكرم الفائزين بسباق ''رياضيون ضد العدوان'' لاختراق الضاحية في رداع
تدشين المرحلة الثانية من مشروع الإيواء لنازحي مدينة المخا بالحديدة
غدا تدشين حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحويت
وزير الأشغال يتفقد سير أعمال الصيانة في شبكات الطرق والجسور بحجة
مصرع وإصابة خمسة مرتزقة بإستهداف آلية عسكرية لهم بمديرية المتون بالجوف
تكريم المشاركين في مشروع قطار التوعية الصحية بمديرية المشنة بإب
مجلس النواب يستمع إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث مدرسة سُكينة بأمانة العاصمة
مناقشة الجوانب الإدارية والتنموية بمديرية عمران
غدا الأحد وزارة الصحة تدشن الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان
العدوان السعودي على اليمن
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[22/أبريل/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[22/أبريل/2017]
مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال اقتحام مواقعهم بأطراف نهم
[22/أبريل/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلاً في مديرية صرواح
[22/أبريل/2017]
إصابة 11 مواطناً جراء غارة لطيران العدوان على مديرية رازح في صعدة
[22/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by