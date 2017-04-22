محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثانية من مشروع الإيواء لنازحي مدينة المخا بالحديدة





دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي المرحلة الثانية من مشروع الإيواء والإغاثة لنازحي مدينة المخا بمديرية الحوك والذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة.



وفي التدشين أشاد الوكيل العزعزي بالدور الإنساني لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في تقديم المساعدات للأسر النازحة ضحايا العدوان السعودي الأمريكي الغاشم جراء ما لحق بهم من دمار وقصف لمنازلهم بالمخا.



وثمن دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين جراء العدوان من خلال توزيع المساعدات التي تقدمها وتستهدف النازحين بالدرجة الأولى.



فيما أوضح مدير مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة صادق السعيدي أن 200 أسرة نازحة من مدينة المخا إستفادت من المرحلة الثانية لمشروع وحدة الإيواء الذي يأتي تحت شعار " الكويت إلى جانبكم".



حضر التدشين مدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة جابر الرازحي وأمين عام محلي مديرية الحوك علي باري جرب ومدير المركز التعليمي بمديرية الحالي حسن وهبان.

سبأ [22/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ