إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.