محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا تدشين حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحويت





تدشن غدا الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بمديريات بني سعد وحفاش والرجم بمحافظة المحويت.



تستهدف الحملة التي ينفذها على مدى أربعة أيام مكتب الصحة العامة والسكان وفرع البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحافظة نحو 82 الف و587 من سن ست سنوات إلى ١٨سنة.



وأوضح منسق البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحافظة الدكتور عبد اللطيف العزعزي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالحملة وتوفير الأدوية المقرر توزيعها، وكذا تدريب العاملين الصحيين المكلفين بالحملة.



وأشار أن الحملة سينفذها 242 عاملة وعامل صحي موزعين على 288 موقع معالجة موزعة على المرافق الصحية والمدارس .. لافتا إلى أن البرنامج وفر نحو 148 الف و657 جرعة معالجة للبلهارسيا بالإضافة إلى 90 الف و848 جرعة مضادة للديدان وكذا توفير أشرطة قياس الطول والتي يتم من خلالها تحديد مقدار الجرعة العلاجية اللازمة.



وبين العزعزي أن جميع الفرق الميدانية والمشرفين المكلفين بالحملة متواجدين في المديريات والمراكز المحددة لإعطاء العلاجات.. مشيرا إلى أن الحملة سيرافقها حملة إعلامية وتوعوية وتوزيع اللافتات والملصقات.

سبأ [22/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ