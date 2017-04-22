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وزير الأشغال يتفقد سير أعمال الصيانة في شبكات الطرق والجسور بحجة
[22/أبريل/2017] حجة - سبأ:
إطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، اليوم على سير أعمال الصيانة الجارية بطريق " عمران– حجة وحجة – الخشم "وعدد من شوارع مدينة حجة وأعمال الصيانة الطارئة الممولة من صندوق صيانة الطرق وذلك في إطار برنامج عمل وزارة الأشغال الخاص بزيارة الطرق والجسور التي إستهدفها طيران العدوان.

كما إطلع الوزير مطلق ومعه وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم على حجم الدمار الذي تعرض له نقيل الخذالي بطريق حجة – عمران والمعالجات التي تمت من قبل وحدة الطوارئ التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بإشراف وتمويل صندوق صيانة الطرق وكذا الأضرار التي لحقت بجسر شرس الإستراتيجي الذي دمره طيران العدوان الغاشم.

وتفقد وزير الأشغال العامة والطرق سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق نقيل الأمان البالغ طوله 13 كيلومتر ونسبة الإنجاز بـ 30 بالمائة، وما يتضمنه المشروع الذي بدأ العمل فيه قبل أسابيع من إعادة تأهيل الطريق وإضافة طبقة إسفلتية إلى جانب إنشاء جدران ساندة ومصارف للمياه وأعمال حماية إضافية.

وتعرف على الأضرار التي لحقت بجسر وادي خايفة والذي تم تدميره كليا من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

وشدد وزير الأشغال العامة على أهمية الإسراع في إنجاز إعادة تأهيل وترميم وصيانة شبكات الطرق والجسور التي إستهدفها العدوان وألحق بها أضرار بالغة بمحافظة حجة وفق المواصفات المحددة .

وثمن جهود العاملين في وحدة الطوارئ التابعة للمؤسسة وتعريض حياتهم للخطر في تأمين إستمرار حركة السير ونقل البضائع والمشتقات النفطية من وإلى محافظة حجة خاصة وأنها مقبلة على موسم الأمطار التي يرافقها سيول جارفة قد تتسبب في قطع الطرقات إلى جانب ما يقوم به تحالف العدوان من تدمير ممنهج.

وأشار إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لوزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق  خلال زيارته لمحافظة حجة بإعتماد مبلغ 500 مليون ريال لمشاريع إصلاح وترميم شبكة الطرقات والجسور ومعالجة ما ألحقه العدوان الغاشم من أضرار بالغة فيها.

وعبر عن أمله في أن تعمل الجهات المعنية بسرعة صرف المخصصات المالية الخاصة بصندوق صيانة الطرق لضمان تنفيذ المهام بصورة سريعة واستشعار المسئولية الجماعية نحو تسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

على ذات الصعيد تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق سير العمل بفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة حجة والمعوقات التي تواجه العمل بفرع المؤسسة.

وإطلع على سير العمل بمكتب الأشغال العامة والطرق وناقش خلال لقاءه مدير المكتب عبدالرحمن الوشلي والمختصين، إمكانية ترميم مبنى المكتب بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة حسب الإمكانات المتاحة.

وأكد وزير الأشغال العامة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتخفيف أعباء التنقل على المواطنين وخاصة في طريق صنعاء– عمران – حجة – الخشم بإعتبارها من الطرق الحيوية التي تربط المحافظات الشرقية وأمانة العاصمة ومحافظتي عمران وحجة والمناطق التهامية.

رافق وزير الأشغال خلال الزيارة مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس شوقي القيلي ومدير صيانة حجة المهندس محمد حاجب ومدير عام الإعلام بديوان الوزارة ياسر النجار .
سبأ
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