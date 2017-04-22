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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 06:24:03م
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  عربي ودولي
مقتل ثمانية أشخاص في انفجار قنبلة في ولاية غرب البنغال شرق الهند
[22/أبريل/2017] نيودلهي - سبأ:
قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب ما يربو على أربعة آخرين اليوم السبت في انفجار قنبلة في ولاية غرب البنغال شرق الهند.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الشرطة الهندية قولها ان الحادث وقع عندما كان الضحايا يقومون بصناعة قنابل في منزل في قرية تاركا بمركز بيربهوم في الولاية بعد ظهر اليوم وقد يرتفع عدد الضحايا حيث إن بعض المصابين في حالة حرجة".

واضافت إنه كان يتم صناعة القنابل للعصابات التي تهاجم بعضها البعض في قرية دارباربور المجاورة.

واشارت الى ان "هذه الجماعات تلقي قنابل على بعضها البعض في حرب على مناطق النفوذ لتعدين الرمل غير القانوني، في الوقت الذي هرب معظم أهل القرية من المنطقة بسبب هذه الهجمات.
سبأ
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