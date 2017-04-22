روسيا واليابان تستعدان لتوقيع إتفاقات لتنفيذ نحو 20 مشروعاً مشتركاً [22/أبريل/2017] طوكيو – سبأ:

تستعد روسيا واليابان لتوقيع اتفاقات بشأن تنفيذ نحو 20 مشروعاً مشتركاً في مختلف المجالات خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لروسيا نهاية الشهر الجاري.



وذكرت صحيفة (يوميوري) اليابانية اليوم السبت إن أبرز الاتفاقات التي ستوقع اتفاقية شراء شركة ميتسوي اليابانية لما بين 10 بالمائة و20 بالمائة من أسهم (أر فارم) الروسية لصناعة الأدوية.



واوضحت ان الاتفاقية ستفسح المجال أمام الشركة اليابانية للتوسع في السوق الروسية، كما من المقرر أن ينقاش الجانبان الاستثمار المشترك في حقول نفط وغاز في روسيا.



ومن المتوقع أن تجري زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى روسيا في 27-28 أبريل الجاري.



ويعمل الجانبان حالياً على وضع قائمة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك، في إطار النشاط الاقتصادي المشترك في جزر الكوريل الروسية.



كما من المتوقع أن يبحث آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعفاء المواطنين اليابانيين من التأشيرات أثناء زياراتهم لقبور أهاليهم في جزر الكوريل. أما جدول الأعمال السياسي، فيمكن للوضع حول كوريا الشمالية أن يصبح أحد مواضيع المباحثات.

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