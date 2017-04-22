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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 06:24:03م
رئيس المجلس السياسي يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية بمديريات حجة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمحافظة حجة الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية في مديريات المحافظة والشخصيات الإجتماعية، الذي شهدته المحافظة في الصالة الرياضية المغلقة..
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
تسعة ملايين ريال إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء
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  اقتصاد
روسيا واليابان تستعدان لتوقيع إتفاقات لتنفيذ نحو 20 مشروعاً مشتركاً
[22/أبريل/2017] طوكيو – سبأ:
تستعد روسيا واليابان لتوقيع اتفاقات بشأن تنفيذ نحو 20 مشروعاً مشتركاً في مختلف المجالات خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لروسيا نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة (يوميوري) اليابانية اليوم السبت إن أبرز الاتفاقات التي ستوقع اتفاقية شراء شركة ميتسوي اليابانية لما بين 10 بالمائة و20 بالمائة من أسهم (أر فارم) الروسية لصناعة الأدوية.

واوضحت ان الاتفاقية ستفسح المجال أمام الشركة اليابانية للتوسع في السوق الروسية، كما من المقرر أن ينقاش الجانبان الاستثمار المشترك في حقول نفط وغاز في روسيا.

ومن المتوقع أن تجري زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى روسيا في 27-28 أبريل الجاري.

ويعمل الجانبان حالياً على وضع قائمة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك، في إطار النشاط الاقتصادي المشترك في جزر الكوريل الروسية.

كما من المتوقع أن يبحث آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعفاء المواطنين اليابانيين من التأشيرات أثناء زياراتهم لقبور أهاليهم في جزر الكوريل. أما جدول الأعمال السياسي، فيمكن للوضع حول كوريا الشمالية أن يصبح أحد مواضيع المباحثات.
سبأ
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