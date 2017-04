Nombre de mercenaires tués à al-Jawf [22/أبريل/2017]



JAWF, 22 Avril (SABA) - Un responsable militaire a déclaré samedi qu'un certain nombre de mercenaires pro-saoudiens ont été tués et blessés lorsque les forces de l'armée et les comités populaires ont repoussé leur tentative de se glisser dans l'est de la province d'al-Jawf.



La tentative des mercenaires ont ciblé le district d'Al Motoon, a dit le fonctionnaire.



