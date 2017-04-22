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الجيش العراقي يعلن إستعادة أحد اكبر الأحياء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل
[22/أبريل/2017] بغداد – سبأ :


أعلن الجيش العراقي اليوم السبت تمكنه من استعادة السيطرة على أحد الأحياء السكنية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل الواقعة على بعد 400 كلم شمال بغداد من سيطرة تنظيم (داعش).

وقال قائد قيادة عمليات (قادمون يا نينوى) العسكرية الفريق الركن عبدالامير يارالله رشيد في بيان تناقلته وسائل الاعلام العراقية اليوم السبت إن "قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الصحة الثانية في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

واشار الفريق يارالله الى ان أهمية حي الصحة يكمن في أنه يشكل موطئ قدم للقوات العراقية لاقتحام حي الزنجلي المحاذي للمدينة القديمة وسط الموصل، والذي يعد من أهم معاقل المسلحين في المدينة.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أعلنت أمس الجمعة عن استعادة السيطرة على حيي النصر والثورة في الجانب الأيمن الغربي من مدينة الموصل.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 19 فبراير الماضي انطلاق عمليات استعادة الجانب الغربي لمدينة الموصل وأسفرت حتى الآن عن استعادة أجزاء واسعة منه.

سبأ
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