Jos Graziano da Silva, directeur gnral de la FAO Renforcer la rsilience des gens au Ymen [22//2017]



GENEVE, 22 Avril (SABA)- La population ymnite fait face la plus importante crise humanitaire au monde. Plus de 17 millions de personnes travers le pays sont en situation dinscurit alimentaire aigu et ce chiffre est appel augmenter alors que le conflit continue de peser sur leur capacit produire, importer, distribuer et acheter de la nourriture.



Plus de 7 millions de personnes risquent de sombrer dans la famine tandis que le reste peine satisfaire ses besoins nutritionnels minimums, malgr laide humanitaire externe.



Seule une solution politique peut mettre un terme ces souffrances car il ne peut y avoir de paix sans scurit alimentaire. Plus le temps passe sans parvenir mettre en uvre un plan de redressement, plus le fardeau sera coteux en termes de ressources et de moyens de subsistance.



Le Ymen possde une population trs jeune avec quelque 2,2 millions denfants gs de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigu. Une nutrition inadquate chez lenfant lors de ses toutes premires annes de vie peut compromettre de manire permanente son dveloppement. Il est donc impratif dagir.



Afin dviter que la scurit alimentaire ne se dtriore davantage, le renforcement immdiat des moyens dexistence (principalement lagriculture et la pche) doit faire partie intgrante de lintervention humanitaire. Cette anne, la FAO a lanc un appel aux dons de 48,4 millions de dollars pour venir en aide 3 millions de personnes.



En 2016, la production agricole et les zones cultives ont diminu de 38% cause du manque dintrants. La production animale a, elle, chut de 35%. La situation ne devrait pas samliorer en 2017, moins que la communaut internationale nintervienne.



La FAO, prsente sur le terrain depuis 1990, travaille sans relche dans un contexte scuritaire extrmement difficile, pour fournir une aide durgence afin de relancer la production agricole. Il sagit notamment de fournir des intrants tels que des kits de production agricole permettant une rotation rapide avec des semences vgtales, des rservoirs de stockage deau, des pompes solaires, du fourrage, de lengrais, des bateaux de pche, des filets de pche, ainsi quun quipement oprationnel et matriel.



Ces kits de production, conus pour aider nourrir des familles de 20 personnes durant six mois, reprsentent une aide humanitaire rentable, en particulier pour les dplacs internes, qui constituent plus de 10% de la population et dont la grande majorit dpend de lagriculture. Pour beaucoup de familles vivant dans des zones recules, ces kits reprsentent leur unique boue de sauvetage pour se nourrir.



Paralllement, la FAO travaille renforcer les rseaux vtrinaires afin de vacciner et traiter les animaux malades et contenir ainsi de possibles maladies animales transfrontalires.



Rendre le systme alimentaire ymnite plus durable sera un effort sur le long terme, requrant des changements importants dans la manire de produire. Cela impliquera aussi la mise en place de nouvelles chanes de valeurs et de logistique pour ce qui sera le principal secteur conomique du pays. Lagriculture emploie en effet dj plus de la moiti de la main-duvre et est la principale source de revenus pour prs de 60% des mnages.



Mme en temps de paix, le Ymen sera confront des dfis normes alors que seulement 4% des terres du pays sont arables et que les ressources en eau sont extrmement limites. Nanmoins, sa population peut tre capable de crer un systme alimentaire viable et durable. Cela ncessite une approche simultane base sur une assistance humanitaire et des programmes de renforcement de la rsilience.



Cest dans ce contexte que lONU organise, le 25 avril au Palais des Nations, une confrence de promesses de dons de haut niveau pour la crise humanitaire au Ymen, confrence coorganise par les gouvernements suisse et sudois. (TDG)



