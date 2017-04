La crise au Ymen : Made in USA [22//2017]

SANA'A, 22 Avril (SABA)- La crise au Ymen est, en grande partie, due aux actions des Amricains et celles des pays de l'OTAN, explique l'historien Gerald Horne (un historien amricain, professeur l'universit de Houston), ajoutant que la politique trangre amricaine au Ymen est incohrente, tout comme elle lest en Syrie.



Des milliers de personnes sont sortis dans les rues de Sanaa, la capitale du Ymen le 16 avril pour protester contre la campagne de bombardements par l'Arabie saoudite dont le pays est victime depuis trois ans.



Selon l'ONU, plus de 10 000 personnes ont t tues et plus de 40 000 blesses lors de cette campagne. Environ trois millions de personnes plus de 11% de la population du Ymen ont t obliges de fuir leur foyer pour se mettre en scurit.



Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont t lourdement critiqus pour leur soutien la coalition de Riyad. La Croix-Rouge avertit que si une solution au conflit n'est pas trouve, le Ymen pourrait se retrouver face une pnurie alimentaire dans les quatre mois venir.



"C'est un rsultat direct de l'intervention dirige par l'Arabie saoudite dans les affaires intrieures du Ymen"



Selon l'crivain et l'historien Gerald Horne, la crise humanitaire a t provoque par l'action amricaine au Moyen-Orient.



La famine qui est en train de s'aggraver au Ymen a un impact particulirement dvastateur sur les enfants, les jeunes et les femmes enceintes, estime-t-il. C'est un rsultat direct de l'intervention dirige par l'Arabie saoudite dans les affaires intrieures du Ymen, dplore encore l'intress.



Pour lui, cette intervention fait partie d'un grand jeu.



"Tout comme en Syrie, o on voit que les Etats-Unis et les Saoudiens tentent de dstabiliser le rgime du prsident Assad Damas, fait-il remarquer. Comme le croient les Saoudiens et leurs allis amricains, ils mnent au Ymen une guerre par procuration contre les Houthis, un groupe soutenu par les Iraniens, tout comme le rgime de Bachar el-Assad Damas, ajoute-t-il.



La famine est en fin de compte une question politique



Il prcise cependant que l'intervention a l'effet inverse que prvu... elle vide le Trsor saoudien, rappelant que la famine est en fin de compte une question politique.



"C'est pourquoi, en tant qu'tre humain, je soutiens la livraison d'aliments ceux qui sont affams et meurent de faim au Ymen. Il doit, en fin de compte, y avoir une solution politique pour arrter cette famine. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'espre que les parties feront attention aux paroles de l'envoy spcial du secrtaire gnral des Nations unies qui appelle des pourparlers rapides afin de rsoudre ce problme trs inquitant, souligne Gerald Horne.



Un membre de la dfense civile aprs l'attaque chimique prsume Khan Cheikhoun. Hypocrisie flagrante : les mdias occidentaux enferms dans leur caisse de rsonance sur la Syrie



Pour l'historien, le problme au Ymen est pour une grande partie provoqu par les Etats-Unis et leurs allis de l'Alliance atlantique.



"Souvenez-vous qu'il y a quelques dcennies, il y avait Aden et au sud du Ymen, en particulier, un gouvernement socialiste, la Rpublique dmocratique populaire du Ymen. Mais les Etats-Unis, en raison de leur psychose de guerre froide, ne pouvaient pas supporter l'existence d'un tel rgime. Ils se sont donc mis le dstabiliser, ce qui a donn lieu, par exemple, l'mergence d'al-Qada sur la pninsule arabique, explique-t-il. On suppose que Washington s'oppose la monte d'al-Qada. Mais quelle qu'en soit la raison, ils soutiennent l'intervention des Saoudiens, ce qui veut dire partager une tranche avec al-Qada de la pninsule arabique. La politique trangre amricaine au Ymen est incohrente, tout comme elle l'est en Syrie, conclut Gerald Horne.



La source: francais.rt.com



SABA