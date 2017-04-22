مناقشة الجوانب الإدارية والتنموية بمديرية عمران [22/أبريل/2017] عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، المواضيع المتصلة بالجوانب الإدارية والتنموية بمديرية عمران.



وتطرق الإجتماع بحضور مدير عام المديرية مطهر الدرة وعدد من مسئولي الوحدات الإدارية بمكاتب الأشغال وأراضي وعقارات الدولة والواجبات والأمن العام إلى مستوى تنفيذ الأعمال والمهام خلال الفترة الماضية وسبل تعزيز الأداء خلال المرحلة المقبلة.



واستعرض مدير صندوق صيانة الطرق، مشروع شق السائلة المركزية لتصريف مياه السيول والذي وصل إلى مراحله النهائية ولم يتبق غير التصفية الأخيرة للمشروع الممتد من منطقة شبيل مرورا بوسط مدينة عمران وانتهاءً بقاع البون منطقة سوق الليل.



واستمع الإجتماع من مدراء الأراضي والواجبات إلى الأنشطة والأعمال ومستوى تنفيذ المهام والصعوبات التي تواجه تحصيل الإيرادات و الإعتداء على أراضي وعقارات الدولة.



ووجه المحافظة بسرعة الإنتهاء من مشروع السائلة، كما وجه بإتخاذ الإجراءات بحق من يعتدي على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظة.



وأكد أهمية إزالة البناء العشوائي المستحدث والمخالفات للمخططات التي تعيق حركة السير وخاصة في شوارع مدينة عمران .. مشددا على مكتب الأشغال والأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات العاجلة بحق المخالفين لبيع الأراضي الزراعية بقاع البون بإعتباره من القيعان الخصبة التي ترفد السوق المحلية بمختلف أصناف المنتجات الزراعية.



وأشار محافظ عمران إلى الحرص على تحصيل الإيرادات الزكوية بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالمديريات.



وكان الإجتماع استمع من المعنيين إلى عدد من الخطط والآليات المقترحة في تنفيذ أعمال الواحدات الإدارية والصعوبات التي تواجهها وسبيل إيجاد حلول بتعاون الجميع بما يكفل تجاوزها خلال الفترة المقبلة.

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