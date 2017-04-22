محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا الأحد وزارة الصحة تدشن الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان





تدشن وزارة الصحة العامة والسكان غدا الأحد الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان .



وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الحملة التي تنفذها الوزارة على مدى اربعة ايام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و منظمة الصحة العالمية ومبادرة مكافحة البلهارسيا ومنظمة اند فاند تستهدف 881 ألف و 200 من الاطفال والمراهقين ضمن الفئة العمرية من 6 – 18 سنة الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين في 31 مديرية بـ14 محافظة تشمل؛ صنعاء، تعز، حجة، إب، عمران، أبين، الضالع، ذمار، الحديدة، الجوف، والبيضاء.وصعده ولحج والمحويت".



وأكد وزير الصحة أن الحملة تهدف إلى التخلص من عدوى البلهارسيا في اليمن من خلال السيطرة على المراضة والتخلص من شدة الاصابة وانتقال المرض ، مشيرا إلى أن الحملة تعتمد على نوعين من الأدوية احدهما "البرازيكوانتيل" مضاد للبلهارسيا والآخر "البندازول" مضاد للديدان المنقولة بالتربة.. لافتا إلى أن مواقع تقديم خدمة المعالجة ستكون في المرافق الصحية والمدارس.



وشدد الدكتور بن حفيظ على أهمية تضافر جهود أعضاء المجالس المحلية والقيادات التربوية في المديريات المستهدفة لمساندة جهود الصحة في إنجاح الحملة.. داعيا كافة الصحيين والتربويين إلى إنجاح الحملة الوطنية وفقا لبرنامجها الزمني ومساندة الجهود الرسمية بهذا الخصوص بما يمكن من استهداف كافة المدارس والتجمعات السكانية المستهدفة

سبأ [22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ