اليابان تفوز بالمركز الأول في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد [22/أبريل/2017] طوكيو – سبأ:

أحرز المنتخب الياباني للتزحلق الفني على الجليد اليوم السبت المركز الأول وبرصيد 109 نقطة في بطولة العالم والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.



وجاء في المركز الثاني المنتخب الروسي برصيد 105 نقطة عن طريق يفغينيا مدفيدفا والتي استطاعت تحطيم الرقم القياسي العالمي في البرنامج القصير والحر وبمجموع 241.31، وذهب المركز الثالث للمنتخب الأمريكي بـ 97 نقطة.



كما حل الزوجي يفغينيا تاروسوفا وفلاديمير موروزوف في المركز الثاني في منافسات البرنامج القصير والحر، وأحرز الزوجي يكاترينا بوبروفا وديمتري سولوفييف المركز الثالث في الرقص الفني على الجليد.

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