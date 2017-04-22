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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 05:24:53م
رئيس المجلس السياسي يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية بمديريات حجة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمحافظة حجة الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية في مديريات المحافظة والشخصيات الإجتماعية، الذي شهدته المحافظة في الصالة الرياضية المغلقة..
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
تسعة ملايين ريال إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء
بلغت إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الحالي تسعة ملايين و323 ألف ريال.
المدير المالي لصندوق رعاية النشء والرياضة: العدوان تسبب في تراجع الإيرادات إلى النصف
أكد المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة عفيف المخلافي أن العدوان الغاشم على اليمن وحصاره الجائر تسبب بتراجع كبير في إيرادات الصندوق بلغت نحو 50 بالمائة.
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  رياضة
اليابان تفوز بالمركز الأول في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد
[22/أبريل/2017] طوكيو – سبأ:
أحرز المنتخب الياباني للتزحلق الفني على الجليد اليوم السبت المركز الأول وبرصيد 109 نقطة في بطولة العالم والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء في المركز الثاني المنتخب الروسي برصيد 105 نقطة عن طريق يفغينيا مدفيدفا والتي استطاعت تحطيم الرقم القياسي العالمي في البرنامج القصير والحر وبمجموع 241.31، وذهب المركز الثالث للمنتخب الأمريكي بـ 97 نقطة.

كما حل الزوجي يفغينيا تاروسوفا وفلاديمير موروزوف في المركز الثاني في منافسات البرنامج القصير والحر، وأحرز الزوجي يكاترينا بوبروفا وديمتري سولوفييف المركز الثالث في الرقص الفني على الجليد.
سبأ
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