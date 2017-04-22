إرتفاع عدد ضحايا هجوم طالبان على معسكر للجيش الافغاني الى 100 قتيل [22/أبريل/2017] كابول – سبأ:

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الضخم لحركة طالبان على معسكر للجيش الافغاني شمال افغانستان الى اكثر من 100 قتيل.



وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم السبت "مقتل وإصابة 100 جندي على الأقل" في الهجوم الذي شنه مقاتلون من حركة طالبان يتنكرون في زي عسكري الليلة الماضية، فيما يحتمل أن يكون أكبر هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني من حيث حجم الخسائر البشرية.



وذكرت وسائل الاعلام ان مسئولين في الحكومة الافغانية توقعوا ان يكون عدد القتلى في الهجوم أكبر من ذلك نظراً لضخامة الهجوم .



وبحسب المسئولين فقد دخل ما يصل إلى 10 من مقاتلي حركة طالبان يرتدون زي الجيش ويركبون عربات تابعة للجيش بسهولة إلى القاعدة العسكرية وأطلقوا النار على الجنود الذين كانوا يتناولون الطعام أو يخرجون من المسجد بعد انتهائهم من صلاة الجمعة.



من جانبه قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان اليوم إن الهجوم يأتي رداً على مقتل عدد كبار قادة الحركة في شمال أفغانستان مؤخراً .



وتخوض الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب حربا منذ فترة طويلة ضد مقاتلي طالبان وجماعات متشددة أخرى.

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