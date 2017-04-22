تأهل مدارس نشوان وخالد والعيسي والوحدة لربع نهائي كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية [22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

حجزت فرق مدارس نشوان الحميري, خالد بن الوليد, عمر العيسي , والوحدة العربية مقاعدا لها في الدور ربع نهائي لمسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الاولى التي ينظمها حالياً النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات التجارية.



جاء تأهل الفرق الأربع إلى ربع النهائي بعد فوزها على منافسيها اليوم السبت في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ16)، إذ فاز فريق مدرسة نشوان من مديرية صنعاء القديمة على فريق مدرسة صنعاء النموذجية من مديرية الثورة بهدفين مقابل هدف, وفاز فريق مدرسة خالد بن الوليد من مديرية التحرير على فريق مدرسة الفاروق من مديرية شعوب بركلات الترجيح 2/ صفر بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهما.



كما تغلب فريق مدرسة العيسي من مديرية السبعين على فريق مدرسة التعاون من مديرية معين بخمسة أهداف نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فاز فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين على فريق مدرسة الأقصى من مديرية شعوب.



وتختتم منافسات دور الـ16 غداً الأحد بإقامة بقية المباريات الأربع التي ستحدد بقية الفرق المتأهلة لربع النهائي، حيث يلتقي فريق مدرسة احمد فرج من مديرية السبعين مع فريق مدرسة الزبيري من مديرية الوحدة، ويواجه فريق مدرسة عمر بن عبدالعزيز من مديرية بني الحارث مع فريق مدرسة سقطرى من مديرية معين.



ويلتقي فريق مدرسة الميثاق من مديرية الثورة مع فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية، ويلعب فريق مدرسة المعتصم من مديرية الوحدة مع جاره فريق مدرسة الانفال.



وفي منافسات مسابقة الكرة الطائرة المخصصة للطالبات فقط، تغلب فريق مدارس مديرية الثورة على مديرية الصافية بشوطين دون مقابل بواقع 25/ 18 و25 / 13 وذلك ضمن المجموعة الأولى، فيما شهدت المجموعة الثانية فوز مديرية الوحدة على مديرية بني الحارث بشوطين نظيفين 25/ 9 و 25/ 15.



وسيتحدد غدا الأحد هوية فرق المديريات الأربع المتأهلة لنصف نهائي المسابقة والذي سيقام بطريقة المقص حيث تقام أربع مبايات تجمع الأولى مديريتي الثورة ومعين، ويلعب في الثانية مديريتي التحرير وصنعاء القديمة وذلك ضمن المجموعة الاولى.



وفي المجموعة الثانية تقام مباراتين تجمع الأولى مديريتي آزال وشعوب، ويلتقي في الثانية مديرية السبعين مع مديرية بني الحارث.



أما في مسابقة كرة الطاولة للطالبات تأهلت فرق مديريات صنعاء القديمة والوحدة والثورة للدور النهائي حيث ستتنافس الفرق الثلاث على لقب المسابقة الاثنين المقبل وتلعب بنظام الكل مع الكل من دور واحد.



جاء تأهل فريق مديرية صنعاء القديمة للدور النهائي عقب فوزه على فريق مديرية آزال 3/ صفر وبالنتيجة ذاتها فاز فريق مديرية الوحدة على فريق مديرية الصافية وتغلب فريق مديرية الثورة على فريق مديرية آزال.



وفي منافسات الشطرنج للطالبات تصدرت لاعبة مديرية بني الحارث شيماء الحكيمي ترتيب المشاركات برصيد خمس نقاط من خمس جولات، وحلت لاعبة مديرية شعوب خلود البجلي في المركز الثاني بأربع نقاط وجاءت لاعبة مديرية الثورة زينب العرابي في الثالث بثلاث نقاط ونصف.

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