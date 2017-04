Plus de 1413 tués et blessés de mercenaires dans 20 jours de combat à Mokha [22/أبريل/2017]



TAIZ, 22 Avril (SABA) - Un responsable militaire a révélé une statistique initiale sur les pertes infligées par les forces de la coalition de l'agression et de leurs mercenaires pro-saoudiens au cours de leur dernière escalade au cours des 20 derniers jours dans la ville portuaire Mokha,dans la province de Taiz, en mettant le nombre jusqu'à 1413 .



L'officiel a dit à SABA que le nombre d'envahisseurs et mercenaires tués dans la dernière escalade à Mokha a atteint environ 384, principalement des sudistes yéménites, en plus des mercenaires soudanais.



Il a dit que le nombre de blessés des envahisseurs et des mercenaires a atteint 1029 blessés, en plus de 10 incarcérer de mercenaires et de détruire 27 véhicules militaires pendant les combats.



Il a confirmé que environ 51 dirigeants des mercenaires ont été tués ou blessés.



Le fonctionnaire a également déclaré que les ambitions de l'agression américano-saoudienne pour occuper la côte occidentale étaient seulement des illusions et seraient disparaissaient dans les prochains jours sous les coups de l'armée nationale et des comités populaires.



AS/AS



SABA