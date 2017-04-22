رئيس مجلس النواب يلتقي مديرة مجموعة الأزمات الدولية [22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

إلتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم مديرة مجموعة الأزمات الدولية أبريل إلي بحضور نائب رئيس مجلس النواب الأخ ناصر محمد باجيل وعضو المجلس عبدالله حسين خيرات.



وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بمديرة مجموعة الأزمات الدولية .. متمنيا لها العمل الناجح في تأدية مهامها .. مؤكدا استعداد مجلس النواب تقديم التسهيلات للمنظمة بما يمكنها من تحقيق أهداف عملها.



وقدر رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها مجموعة الأزمات الدولية في سبيل تجنيب الكثير من البلدان وقوعها في أزمات حادة .



وقدم رئيس مجلس النواب لمديرة مجموعة الأزمات الدولية شرحاً ضافياَ عن العدوان الذي تقوم به دول التحالف بقيادة السعودية ضد بلادنا وما ينتج عن الحصار البري والبحري والجوي من آثار كارثية على الوضع الإنساني وخاصة في مجال غياب نقص الأغذية والأدوية بمختلف أنواعها.



وقال " إن الشرح وحده لا يكفي فإن ما تشاهده وتلمسه على أرض الواقع يؤكد حقيقة طبيعة هذا العدوان الغاشم " .. مطالبا مديرة مجموعة الأزمات الدولية نقل كل ما تشاهده من آثار العدوان والحصار عبر منظمتها إلى العالم والجهات والمنظمات المعنية عبر آلية عملها حتى يعرفوا الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان إنكارها وتشويهها ومغالطة الرأي العام العالمي ومنظماته الدولية والإقليمية.



وعبر رئيس مجلس النواب خلال اللقاء عن استغرابه للإجتماع الذي سيعقد في العاصمة السويسرية جنيف بتاريخ 25 أبريل الجاري 2017م لتمويل خطة الإستجابة الإنسانية برئاسة أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتييرز، في الوقت الذي لا زال العدوان قائم والقنابل المحرمة دولياً ما تزال تسقط على رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء وعامة الناس، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات وصالات الأفراح والعزاء والبنى التحتية ومساكن المواطنين .



وأشار الأخ يحيى علي الراعي إلى أن المشاركين في العدوان سيحضرون هذا الإجتماع .. وقال "إننا نشجع عقد مثل هذه الإجتماعات ونشكر الأمين العام للأمم المتحدة على اهتمامه بأوضاع اليمن وتمويل خطة الإستجابة الإنسانية وإعادة إعمار اليمن ".



وأضاف " ينبغي أن نضع الأولويات المتمثلة في إيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري والجوي وفتح مطار صنعاء الدولي وعدم الإعتداء على أي مواقع جديدة ومنها ميناء الحديدة المدخل الأساسي للأغذية والأدوية والمتطلبات الأساسية و الضرورية للمواطنين ".



وأعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لكل من يساعد على إيقاف نزيف الدم اليمني .



من جهتها عبرت مديرة مجموعة الأزمات الدولية عن سعادتها بهذا اللقاء وزيارة مبنى مجلس النواب واللقاء برئيس المجلس .. معبرة عن أسفها لما يحدث.



وقدمت شرحاً عن أهداف المنظمة التي ترأسها وأبرزها توفير معلومات مفيدة لصانعي القرار حول تطورات النزاعات وأعمال العنف والإرهاب وإصدار التحقيقات المفصلة عن ذلك.



كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع والقضايا.



وفي ختام اللقاء قام رئيس مجلس النواب بمنح مديرة مجموعة الأزمات الدولية درع المجلس هدية تذكارية عن هذه الزيارة وعرفانا من المجلس لما تقوم به المنظمة من أعمال إنسانية لا تقدر بثمن.

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