إصابة شخصين بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة سكنية في دمشق [22/أبريل/2017] دمشق – سبأ:

أصيب شخصان بجروح اليوم السبت جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على احدى المناطق السكنية في العاصمة السورية دمشق.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت ظهر اليوم قذيفتي هاون على منطقة ركن الدين السكنية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".



واشارت الوكالة الى اصابة 12 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة وقوع أضرار مادية بعدد من السيارات والممتلكات العامة والخاصة نتيجة قصف المجموعات الإرهابية بقذيفتي هاون حي التجارة في دمشق يوم الاثنين الماضي.

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