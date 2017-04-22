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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 05:03:55م
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السلطات الروسية تعلن عن تصفية مسلحين موالين لـ (داعش) في مقاطعة ستافروبول
[22/أبريل/2017] موسكو – سبأ:
أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن تصفية مسلحين موالين لتنظيم (داعش) في مقاطعة ستافروبول جنوب البلاد بعد اشتباك مع عناصر أجهزة الأمن.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في بيان لها "قام الجالسون في السيارة بإطلاق النار من سلاح آلي وحاولا الفرار.. وردت قوات الأمن عليهما بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتلهما".

وأضاف البيان أن هوية المسلحين تم تحديدها بشكل أولي وأحدهما زعيم الخلية الإرهابية، وقد تدرب سابقاً في معسكرات تنظيم (داعش) وعاد إلى روسيا لتنفيذ الهجمات الإرهابية، أما الآخر "فكان عنصراً نشطاً في هذه الخلية".

واكد بيان اللجنة امتلاك أجهزة الأمن الروسية معلومات تشير إلى تخطيط المجرمين المذكورين لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، بما في ذلك "اغتيالات رجال دين وغيرهم من المدنيين".

وأشارت اللجنة إلى أنه تم العثور في مكان الاشتباك على أسلحة نارية، وذخيرة، ومكونات عبوات ناسفة، كما عثر على قنابل وعبوة ناسفة جاهزة في منزل أحد المسلحين.
سبأ
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