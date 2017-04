Marche de protestation contre la guerre et son impact humanitaire arrive la zone Khamis Bani Saad à Al-Mahweet [22/أبريل/2017]



SANA'A, 22 Avril (SABA)- Des jeunes Yéménites ont entamé mercredi une marche " Manifestation de pain populaire" entre Sana'a, la capitale et le port de Hodeida, sur la mer Rouge, pour protester contre la guerre et la crise humanitaire dans le pays.



Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le bureau de l'ONU à Sana'a pour saluer le départ des protestataires - qui marcheront pendant cinq à six jours pour atteindre la ville portuaire de Hodeïda, située à quelque 225 kilomètres, ont annoncé les organisateurs.



Sur des banderoles, les organisateurs ont indiqué qu'ils cherchaient, par cette marche, à faire de Hodeïda, «une zone humanitaire», réclamer «les salaires (impayés) de fonctionnaires», «accélérer les secours aux déplacés», former «une commission d'enquête internationale sur les crimes de guerre» et obtenir la réouverture de l'aéroport de Sana'a, fermé au trafic aérien.



Cette marche n'est pas politique, mais humanitaire. La manifestation exprime tout le peuple yéménite et répond à leurs aspirations, pour arrêter la coalition de l'agression, dirigée par l'Arabie et de lever le siège .



Le porte-parole officiel de la manifestation de pain populaire, Munther al-Asbahi, a salué le grand soutien populaire qui accueille la manifestation de pain dans les zones qui ont traversé, dans la zone Khamis Bani Saad dans la province d'Al-Mahweet.



Il a appelé le peuple yéménite à rejoindre et à participer à la manifestation populaire au port de Hodeidah afin de refuser le ciblage du port, qui est l'artère principale pour l'entrée de plus de 80 pour cent de la nourriture et des médicaments pour le peuple yéménite.





Selon l'ONU, plus de 10 000 personnes ont été tuées et plus de 40 000 blessées lors de cette campagne. Environ trois millions de personnes – plus de 11% de la population du Yémen – ont été obligées de fuir leur foyer pour se mettre en sécurité.



