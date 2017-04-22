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رئيس الوزراء يناقش مع رئيس هيئة التأمينات الجوانب المتصلة بمرتبات المتقاعدين
[22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي الشعور.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بمرتبات ومعاشات المتقاعدين المتأخرة، والجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل توفيرها والوفاء بالتزاماتها رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وأوضح الدكتور الشعور، أن الهيئة قد استكملت بهذا الشأن الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات المتقاعدين لشهر يناير 2017م.. لافتا إلى انه وفيما يخص المرتبات المتأخرة لبقية الأشهر المنصرمة من العام الجاري فانه سيتم صرفها في أوقات لاحقة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة من أجل توفير وصرف معاشات المتقاعدين المتأخرة رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها حاليا.. ووجه البنك المركزي العمل على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات شهر يناير المنصرم.

وأكد الدكتور بن حبتور، على الهيئة اتخاذ كافة التدابير والمعالجات الممكنة للتسريع بعملية صرف بقية المرتبات المتأخرة وجدولتها.. متمنياً للهيئة والعاملين فيها التوفيق والسداد في مهامهم وأداء واجباتهم في خدمة شريحة المتقاعدين.

 وقال "إن المتقاعدين يستحقون منا جميعا بذل كل ما في وسعنا للتخفيف عنهم وذلك تقديرا لما قدموه من عطاء في خدمة وطنهم أثناء فترة عملهم في الجهاز الإداري للدولة على امتداد العقود الماضية".
سبأ
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