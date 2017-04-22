وزير الزراعة يؤكد أهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات للتقليل من أضرارها على المحاصيل [22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن أن تطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات من أبرز العوامل المساهمة في التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تحدثها الآفات النباتية على المحاصيل الزراعية.



ودعا الى عدم استخدام المبيدات في أعمال المكافحة للآفات إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك تجنباً لآثارها السلبية على الصحة العامة وسلامة البيئة.



وأشار الوزير غازي خلال افتتاحه الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة لوقاية النباتات في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وأهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات، الى أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات تعطي أولوية قصوى لتنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية التوعوية والأيام الحقلية لكافة شرائح المجتمع لاسيما الفئات التي تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المبيدات.



ولفت إلى أهمية التدريب في هذا المجال بهدف رفع الوعي لدى المتدربين عن مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وضرورة إتباع الإرشادات المتعلقة بالاستخدام الآمن لكافة الكيماويات الزراعية ومنها المبيدات لتلافي أثارها السلبية على الصحة العامة ومكونات البيئة .



وحث الوزير غازي المتدربين الى الاستفادة القصوى من محتويات الدورة ونقل المفاهيم والمعارف العملية والإرشادية الى المزارعين وبما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وتعريفهم بأهمية إتباع الخطوات الإرشادية الآمنة في التعامل مع تلك المبيدات .



من جانبه أوضح مدير عام وقاية النباتات المهندس عبدالله السياني ان الدورة التدريبية التي يشارك فيها أكثر من 40 متدرب ومتدربة من فئة الشباب في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، تهدف الى رفع وعي المشاركين في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في مجال تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للآفات، للقيام بدورهم في إرشاد المزارعين وتعريفهم بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات في مكافحة الآفات .



وأكد السياني أن الوزارة لديها برنامج طموح بدأ تنفيذه مطلع العام الجاري ويركز على ضرورة الوصول الى المزارعين على مستوى القرية والمديرية كما يركز على كافة فئات المجتمع المتعاملة مع المبيدات بهدف رفع الوعي لدى تلك الفئات من أهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات وتطبيق العمليات الزراعية والخدمة الجيدة للمحصول للتقليل من الخسائر الاقتصادية التي تحدثها الآفات النباتية .



ولفت الى ان الوزارة نفذت أيضا منذ مطلع العام الجاري 180 دورة تدريبية ويوماً حقلياً توعوياً عن الاستخدام الآمن للمبيدات وأهمية تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات استهدفت ألفين مزارع ومهندس وقاية نبات وتاجر مبيدات في كلا من أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وذمار ولازال البرنامج مستمر وسيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة ليشمل مختلف محافظات الجمهورية .



من جانبه تطرق رئيس مجلس الشباب بأمانة العاصمة نبيل راجح الى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات النوعية للتوعية بمخاطر الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات في مكافحة الآفات .. منوها بدور وزارة الزراعة في تنفيذ مثل الدورات والأنشطة التوعوية لتحسين الإنتاج الزراعي خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد بسبب العدوان والحصار الظالم.



وتتضمن الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام محاضرات علمية في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للآفات والتعريف بالآفات النباتية وكذا أساسيات المكافحة والاستخدام الآمن للمبيدات، الى جانب التدريب في مجال الأثر المتبقي للمبيدات على المحاصيل الزراعية والمكافحة الحيوية للآفات النباتية.



حضر الافتتاح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري.

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