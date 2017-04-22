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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 05:03:55م
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وكيل وزارة الصناعة: معرض المخترعين هو منصة لعرض اختراعات الشباب 
[22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
اعتبر وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان ان المعرض الثالث للمخترعين يعد فرصة ونافذة أمام  الشباب والمبتكرين لاخراج اعمالهم الي النور.

واكد شيبان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبإ) ان المعرض الثالث ليس مجرد احتفالية لعرض مشاريع وابتكارات الشباب كسابقاته من المعارض وانما هو الخطوة الاولى نحو الانطلاقة الفعلية للاختراعات والمشاريع الفائزة والتي سيتم الاعلان عنها وتبنيها وتمويلها ابتداء من مرحلة الدراسات وحتى التشغيل والتنفيذ على ارض الواقع.

مؤكدا ان المعرض في نسخته الثالثة يحضى باهتمام كبير من قبل قيادة الوزارة وحكومة الانقاذ الوطني لا سيما وان انعقاده ياتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتحتاج الى كل الكوادر الابداعية بما فيهم الشباب للاستفادة منهم في ايجاد البدائل الناجعة لبناء واعادة تاهيل ما دمره العدوان الغاشم على بلادنا في شتى المجالات.

ونوه بان الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من الشباب والمبدعين وستفتح المجال امام كل من لديه افكار ومشاريع جديدة قد تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزز من صمود الشعب اليمني في مواجهة الة الحرب السعودية وحلفائها التي استهدفت كل مقدرات البلاد على مدى العامين الماضيين.

وقال " رسالتنا من هذا المعرض هي اتاحة الفرصة لعرض اهم الاختراعات العلمية والتقنية والعمل علي ايجاد ثقافة اجتماعية تستفيد من الاختراعات في تطوير الصناعات الوطنية".
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