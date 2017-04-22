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وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط يدشن المخيم 13 لجراحة العيون بجبل رأس في الحديدة
[22/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب بمركز القهرة الصحي بمديرية جبل رأس محافظة الحديدة المخيم الطبي المجاني الـ 13 لجراحة العيون.

  ويهدف المخيم الذي تنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة وفاعلي الخير بالتنسيق مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة إجراء 100 عملية جراحية في مجال المياه البيضاء، الظفرة الملتحمة، إزالة الأكياس الدهنية من الجفون.

  وفي التدشين أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المخيم الذي يستمر أسبوع يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة تحت شعار "رحماء بينهم" ..مؤكدا أهمية المخيم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في المديرية .. لافتاً إلى أن أكثر الأمراض شيوعاً بالمديرية في أمراض العيون تتمثل في المياه البيضاء والظفرة الملتحمة التي تظهر نتيجة الحرارة وأشعة الشمس وسوء التغذية.
  وأشار الدكتور العطاب إلى أهمية  المخيم في تقديم خدماته الصحية للمستفيدين من أبناء المنطقة خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد جراء العدوان السعودي الامريكي وحصاره الجائر الذي تسبب في انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية .. لافتا إلى  أهمية العمل الإنساني وضرورة تقديم المساعدة للفئات المحتاجة للخدمات الصحية في مختلف المحافظات التي تسبب العدوان في تدنيها وعدم قدرة المراكز الصحية على تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب نظرا للحصار المفروض وشحة الإمكانيات مما تسبب في زيادة معاناة المرضى .
وأكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط أن المخيم يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في المديرية والمديريات المجاورة نظرا للظروف المادية الصعبة جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر على البلاد الذي زاد من الأعباء الإقتصادية والصحية للمواطنين.
وأشاد الوكيل العطاب  بجهود جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة لتنفيذها سلسلة من المخيمات في عدد من محافظات الجمهورية وتحقيق نتائج فاعلة للمستفيدين من خدماتها من مرضى العيون خاصة المياه البيضاء.

ودعا  الجمعيات وفاعلي الخير إلى مزيد من التفاعل والإسهام في تخفيف معاناة المواطنين بمحافظة الحديدة .. كما دعا جميع الكوادر الصحية بالتوجه إلى محافظة الحديدة وتخفيف معاناة المرضى كون جميع المستشفيات شبه متوقفة وتحتاج إلى كادر مخلص لتحريكها خاصة الأطباء الاستشاريين الأخصائيين.
سبأ
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