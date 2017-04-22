قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية [22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم وآلياتهم في موقع السودة و قريتي العطايا الوسطى وأم الحجل في جيزان نتج عنه مقتل وجرح عدد من الجنود.



وأكد المصدر اطلاق صاروخ بالستي قاهر M2 وصاروخي أوراغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف مدفعية على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقتهم في منفذ الخضراء في نجران محققة اصابات مباشرة , كما تم استهداف تجمعات أخرى لهم في موقع العش وقيادة عليب.



وفي عسير أفشلت وحدة من قوات الجيش واللجان محاولة زحف للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه منفذ علب مسنودا بغطاء جوي ومشاركة الأباتشي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , في حين قصفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب والجوازات.



وفقا للمصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال تصدى قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولتي زحف لهم باتجاه الجبل الأحمر في أطراف مديرية المتون محافظة الجوف , فيما نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في نوبة صابر ووادي شواق بالمحافظة.



وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق صادق اللوذعي على أيدي الجيش واللجان بمديرية الغيل في الجوف , كما قُتل القيادي مبارك بن حمد النوفي في منطقة الغرفة بمديرية المصلوب في انفجار لغم أرضي زرعته الفرق الهندسية التابعة للجيش واللجان , وتم قنص أحد المرتزقة في وادي شواق بالغيل.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة عيدة الغربية وحريب نهم نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , في حين نفذت وحدة من قوات الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة شمال القتب على تباب النهدين بنهم نتج عنها مصرع وإصابة وأسر عدد منهم.



وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في وادي نملة بحريب القراميش بمحافظة مأرب محققة إصابات مباشرة , وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة بمنطقة الساق مديرية عسيلان في محافظة لحج , مبيناً أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا جراء قصف للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم بقرية يعيس في مريس بمحافظة الضالع.



وحسب المصدر قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء شمال صحراء ميدي فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الغزاة والمرتزقة شرق المخا في محافظة تعز محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر مصرع سبعة من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان في منطقة المكلكل بمديرية صالة , و قنص اثنين من المرتزقة في الجحملية ووادي صاله بتعز.

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