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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 03:51:24م
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  محلي
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني واستهداف ممتلكاته في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.

 وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال أصيبوا في غارة استهدفت الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة ، مبينا أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الأجاشر بمديرية كتاف.

 وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على سيارة مواطن بالقرب من منطقة محل بن حزين بمديرية صرواح محافظة مأرب وغارتين على منطقة المخدرة في المديرية ، وألقى قنبلة عنقودية على مديرية حريب القراميش.

 وفي محافظة تعز شن طيران العدوان غارتين على منطقة الزهاري و جبل النار في مديرية المخا و غارة على الكسارة في البرح بمديرية مقبنة وخمس غارات على قرية الغرافي وقرب مفرقي موزع والوازعية.

 وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء و ست غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض  و غارة على ميدي بمحافظة حجة ، كما شن غارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج.
سبأ
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