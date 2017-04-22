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الأرصاد ينبه قاطني المناطق الصحراوية والهضاب والمرتفعات من موجة غبار واسعة الانتشار
[22/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من موجة غبار واسعة الانتشار  مصدرها شرق صحراء الربع الخالي.

 وذكر المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن موجه الغبار تتأثر بها صحاري و سواحل محافظات المهرة ، الحديدة ، حضرموت ، شبوة ، الجوف ومأرب ، متوقعا أن يمتد تأثيرها إلى محافظات صنعاء ، عمران ، صعدة ، ذمار ، إب ، البيضاء .

   كما نبه المركز كبار السن، الأطفال، مرضى الربو، العاملين في المناطق المكشوفة ، المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار العوائق الترابية.

 وحث المركز سائقي المركبات في الطرقات الطويلة على أخذ الحيطة والحذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.
سبأ
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