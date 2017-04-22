مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال اقتحام مواقعهم بأطراف نهم [22/أبريل/2017] مأرب - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون اليوم خلال اقتحام أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواقعهم في الأطراف الشرقية لمديرية نهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان شنت هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة شمال شرق منطقة القتب وتبة النهدين في الأطراف الشرقية للمديرية نتج عنه مصرع وإصابة عدد كبير منهم وأسر مرتزق واحد.



وأشار المصدر إلى فرار المرتزقة من مواقعهم تاركين جثث قتلاهم وأسلحة ومعدل 23 ، لافتا إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة المدفون بالمديرية.

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