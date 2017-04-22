رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور المستشفى الجمهوري بحجة [22/أبريل/2017] حجة - سبأ :

زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم هيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة يرافقه الدكتور حسين مقبولي نائب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الاشغال غالب مطلق ووزير الاتصالات جليدان حمود جليدان ووكلاء محافظة حجة والقيادات الاجتماعية والقبلية والسياسية في المحافظة.



وكان في استقبال رئيس المجلس السياسي الأعلى فور وصوله رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي وقيادة المستشفى والعاملين فيه.



وتفقد رئيس المجلس السياسي الأعلى الابطال من جرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في المستشفى وجرحى الغارات وقصف طيران العدوان للمدنيين في المحافظة ومديرياتها المختلفة من الأطفال والنساء.



وتعرف رئيس المجلس من قبل قيادة المستشفى على احتياجات المستشفى وما يتم توفيره منها والضغط المتفاقم على المستشفى جراء عمليات النزوح الى المحافظة.



وقد عبر الجرحى والمصابون من المواطنين وابطال الجيش واللجان الشعبية عن سعادتهم بزيارة رئيس المجلس ومرافقيه لهم معتبرين ذلك حافزا معنويا مهما وحيويا لهم جميعا ..فيما عبر بعضهم بمداخلات وعهود على الصمود والثبات وتأكيد على ان جراحهم ودمائهم وارواح رفاقهم من الشهداء الابرار اكبر دافع لهم على الوفاء من اجل الوطن والشعب ومشروع التحرر من الهيمنة والتبعية الامريكية الإسرائيلية الذي يتحالف اليوم على اليمن وشعبه العظيم.

سبأ