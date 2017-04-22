رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس اجتماعاً موسعاً لقيادات محافظة حجة [22/أبريل/2017] حجة – سبأ:







تراس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في المجمع الحكومي بمحافظة حجة اليوم اجتماعا موسعا لقيادة المحافظة وأعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الأشغال غالب مطلق ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان حمود جليدان وعدد من مسئولي الدولة والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.











جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المحافظة وما تعانيه جراء العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وتبعات الحصار ومفاقمته للحالة الإنسانية.







وتطرق اللقاء الى مشكلات البنية التحتية التي دمرها قصف العدوان بطائرات الـ f16 وتعثر برامج التنمية نتيجة العدوان والقصف وما يتعرض لها المدنيون والأعيان المدنية من استهداف دائم وغير مسبوق في تاريخ الإنسانية من قبل السعودية وامريكا وتحالفهما ضد اليمن.







وناقش اللقاء الاليات التي تعمل عليها قيادة المحافظة والسلطة المحلية والقيادات الاجتماعية من أجل مواجهة تداعيات العدوان على المحافظة وكافة المحافظات اليمنية ودعم الجبهات، والحفاظ على السلم والامن الاجتماعيين والنسيج الاجتماعي الذي يستهدفه العدوان وتحالفه بشكل دائم ومستمر.







واعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن سعادته بزيارة المحافظة التي تعتبر رمزا ودرعا للوطن وراس حربة في مواجهة العدوان ..مشيرا الى ما نالها من اذى العدوان، وما تقدمه من اسهام دائم ومتجدد في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات واهمية الحفاظ على سلمها وأمنها من أي اختراق والحفاظ على تجربتها المميزة في الحفاظ على السلم والامن الاجتماعيين والسكينة العامة.







وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى ما ستقوم به حكومة الإنقاذ الوطني من عقد جلسات خاصة بمحافظة حجة لوضع المعالجات المطلوبة وخاصة بالجانب الإنساني وتقدير الجهود التي تبذل من قبل السلطة المحلية والتي اعاقت الكثير من مخططات العدوان واستهدافه للمجتمع.







ونوه رئيس المجلس الى جملة الحلول والمعالجات التي يتم العمل عليها لاحتواء تداعيات الوضع الاقتصادي ومعالجة إشكالية الرواتب ..منوها بما يعانيه أبناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال من امتهان واستغلال.















واكد رئيس المجلس على أهمية الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى الذين يحمون اليمن من مخطط كان يستهدف اليمن بطريقة بشعة تمكن القاعدة وداعش من اليمن والشعب اليمني كما حصل في عدن وغيرها مشيراً الى العمليات الاجرامية التي شهدتها اليمن قبل العدوان في استهداف المساجد في صنعاء وغيرها .







واكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على التوجه القوي لمعالجة اضرار العدوان وما دمره وخاصة في مجال الطرق والجسور .. مشيرا الى ما يجري العمل عليه وما سيتم تنفيذه مستقبلا من اعمال وبرامج ومعالجات تم الاتفاق عليها.







وكان وكيل اول المحافظة والقائم بأعمال المحافظ هلال الصوفي قد رحب في الكلمة التي القاها بالمناسبة برئيس المجلس السياسي الأعلى ونائب رئيس الوزراء الدكتور حسين مقبولي ومرافقيه من وزراء حكومة الإنقاذ وقيادات الدولة ..معتبرا الزيارة تعبير رمزي عميق عما تحمله المحافظة من مكانة واهتمام لدى القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني.. مستعرضا ما سبق وان ما تم من اجتماعات ولقاءات حول إشكاليات ومعاناة المحافظة ومواطنيها جراء استهداف العدوان لمقاومات الحياة وفي مقدمتها الطرق والجسور.. مؤكدا على ان الجميع يعمل بتكامل وتجانس وفريق عمل قيادي مشكل من كل الطيف الاجتماعي والسياسي وكل الانتماءات ..وأشار الصوفي الى ما تميزت به المحافظة من تناغم في الأداء وحفظ على الامن والسكينة العامة والنسيج الاجتماعي.

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