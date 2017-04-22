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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 12:31:48م
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استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلاً في مديرية صرواح
[22/أبريل/2017]
مأرب ـ سبأ:
استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارتين لطيران العدوان السعودي استهدفتا منزلاً في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مدير عام مديرية صرواح مرعي العامري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان استهدف منزل المواطن محمد أحمد غراب في منطقة الضيق بالمديرية ما أدى إلى إصابة طفل وامرأتين بجروح .

وأشار إلى أن طيران العدوان عاود استهداف المسعفين بغارة ثانية أسفرت عن استشهاد المواطن محمد علي الطويل واحتراق سيارة ، لافتاً إلى أن الغارتين أحدثتا أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين المجاورة .

سبأ
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