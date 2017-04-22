ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة: شرب الحليب يساعد في القضاء على جرثومة المعدة ليوبليانا - سبأ:

اكدت دراسة طبية اجراها باحثون من المستشفى الجامعي بالعاصمة السلوفانية ليوبليانا ان شرب الحليب يساعد في القضاء على جرثومة المعدة او البكتيريا الحلزونية التي تصيب نحو نصف سكان العالم وتسبب التهابات المعدة وارتجاع المريء.



وفحصت الدراسة التي نشرها موقع ميدكال نيوز توداي الاليكتروني الآثار المترتبة على إضافة كوب يوميا من اللبن يحتوي على / البروبيوتيك / إلى النظام الغذائي جنبا إلى جنب مع العلاج الدوائي لعلاج البكتيريا الحلزونية.



ووجدت ان ما مجموعه 86 في المائة من الناس الذين يشربون الحليب جنبا إلى جنب مع الدواء كانوا اكثر استجابة للتخلص من البكتيريا الحلزونية مقارنة مع 71 في المائة من الذين تناولوا المضادات الحيوية وحدها.



واشارت الى ان هذا يرجع الى احتواء الحليب على مركبات نشطة من البكتيريا الجيدة المفيدة مما يحسن من قدرة الجسم على محاربة البكتيريا غير المرغوب فيها في المعدة.

سبأ [22/أبريل/2017]سبأ