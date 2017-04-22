إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس القدس المحتلة - سبأ:

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن فلسطينيا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط ما أدى إلى اصابته بجروح فيما أصيب سبعة آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة ابو ديس.



إلى ذلك يواصل نحو 1500 أسير في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي تحت شعار” الحرية والكرامة”.



وفي سياق محاولاتها المستمرة لكسر إضراب الأسرى اقتحمت قوات الاحتلال قسم الأسرى المضربين عن الطعام في سجن ” نيتسان” بالرملة مستخدمة الكلاب البوليسية.



وتستخدم سلطات الاحتلال سجن نيتسان لعزل الأسرى المضربين عن الطعام وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة للغاية.



وتواصل إدارة مصلحة السجون عمليات النقل بحق الأسرى المضربين من سجن إلى آخر كما عزلت العديد منهم عزلا انفراديا علما أنه ومنذ اليوم الأول استولت على كل مقتنيات الأسرى المضربين وجردتهم من ملابسهم وأبقت على الملابس التي توزعها إدارة السجون.



وكان نحو 1500 أسير فلسطينى بدؤوا يوم الاثنين الماضى اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سياسات الاحتلال التعسفية والظالمة بحقهم.

سبأ [22/أبريل/2017]سبأ