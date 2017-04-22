عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وإصابة 19 جنديا في هجوم على الجيش الأفغاني كابول - سبأ:

قتل وأصيب نحو 20 شخصا في هجوم شنته حركة طالبان على قوات عسكرية شمالي أفغانستان.



وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم، أن عناصر حركة /طالبان/ شنوا الليلة الماضية هجوما على فيلق للجيش في مقاطعة /بلخ/ شمالي البلاد ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود واصابة 11 آخرين فضلا عن مقتل أحد المهاجمين .



واضاف البيان أن قوات الجيش باشرت عمليات ملاحقة للمهاجمين في أنحاء المقاطعة، وفي غيرها من الأقاليم المجاورة..مؤكدا أن خطة الحكومة في دحر العناصر المسلحة ماضية في مسارها بلا هوادة.

سبأ [22/أبريل/2017]سبأ