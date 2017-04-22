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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 11:18:48ص
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مقتل وإصابة 19 جنديا في هجوم على الجيش الأفغاني
[22/أبريل/2017]
كابول  - سبأ:
 قتل وأصيب نحو 20 شخصا في هجوم شنته حركة طالبان على قوات عسكرية شمالي أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم، أن عناصر حركة /طالبان/ شنوا الليلة الماضية هجوما على فيلق للجيش في مقاطعة /بلخ/ شمالي البلاد ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود واصابة 11 آخرين فضلا عن مقتل أحد المهاجمين .

واضاف البيان أن قوات الجيش باشرت عمليات ملاحقة للمهاجمين في أنحاء المقاطعة، وفي غيرها من الأقاليم المجاورة..مؤكدا أن خطة الحكومة في دحر العناصر المسلحة ماضية في مسارها بلا هوادة.

سبأ
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